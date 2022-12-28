【美股焦點】高盛分析師David Mericle及Alec Phillips： 看好明年美國經濟可達成「軟著陸」

市場普遍認為，美國正處於衰退或明年將進入衰退，惟高盛David Mericle以及Alec Phillips在周二（27日）的報告中表示，美國經濟增速將在一段時間內低於潛力，但足夠逐漸重新平衡勞動市場的供需，並抑壓薪金及通脹壓力。

他們在報告中表示，對抑壓通脹是否必然帶來經濟衰退，抱持更樂觀的看法。目前高盛分析師估計，明年經濟衰退的可能性為 35%，較業內普遍認為的65%低。

他們表示，供應鏈恢復以及商品部門通貨緊縮的動能，持續的時間比預期長得多，故預計這個過程將持續推動核心商品通脹在明年出現負值，進而推動整體通脹下滑。



同場加映：【iM定存攻略】短加長減 3個月定存升至5.1厘【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如