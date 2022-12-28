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【美股焦點】高盛分析師David Mericle及Alec Phillips： 看好明年美國經濟可達成「軟著陸」

環球政經 18:50 2022/12/28

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市場普遍認為，美國正處於衰退或明年將進入衰退，惟高盛David Mericle以及Alec Phillips在周二（27日）的報告中表示，美國經濟增速將在一段時間內低於潛力，但足夠逐漸重新平衡勞動市場的供需，並抑壓薪金及通脹壓力。

他們在報告中表示，對抑壓通脹是否必然帶來經濟衰退，抱持更樂觀的看法。目前高盛分析師估計，明年經濟衰退的可能性為 35%，較業內普遍認為的65%低。

他們表示，供應鏈恢復以及商品部門通貨緊縮的動能，持續的時間比預期長得多，故預計這個過程將持續推動核心商品通脹在明年出現負值，進而推動整體通脹下滑。


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記者：何珊如

 

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