美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀

阿根廷在卡塔爾世界盃奪冠而歸，讓陣中巨星美斯一圓夢想。美斯在世界盃出戰期間居住在卡塔爾大學的住宿內，校方決定原封不動，把房間改建成小型博物館，供可球迷前來朝聖。

Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查 【下一頁】

阿根廷央行為紀念世界盃奪冠 傳考慮紙幣印美斯肖像 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）奪得世界盃後，已隨隊返回阿根廷，與當地民眾一同慶祝國家隊睽違36年再次成為世界盃冠軍。出戰世界盃期間，美斯隨隊下塌在卡塔爾大學的住宿。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

校方周二（27日）表示，將會把美斯與好友阿古路（Sergio Aguero）合居的房間原封不動地保留，並改建成小型博物館，供各界球迷前來參觀。阿根廷球員亦留下簽名及球衣，相信屆時亦會展出。

阿根廷在18日的決賽上，憑美斯梅開二度及迪馬利亞（Anfel Di Maria）的入球，與球會隊友麥巴比（Kylian Mbappe）大演帽子戲法的法國隊賽和3比3。阿根廷最終在互射12碼階段，以4比2擊敗法國奪冠。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培