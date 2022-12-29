  • 15°C
香港時間 : 20221229日 (週四) 08:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美斯卡塔爾房間原封不動 料改成博物館供參觀

環球社會熱點 08:05 2022/12/29

分享：

分享：

阿根廷在卡塔爾世界盃奪冠而歸，讓陣中巨星美斯一圓夢想。美斯在世界盃出戰期間居住在卡塔爾大學的住宿內，校方決定原封不動，把房間改建成小型博物館，供可球迷前來朝聖。

Salt Bae落場摸世界盃惹爭議 FIFA打破沉默展開調查 【下一頁】

阿根廷央行為紀念世界盃奪冠 傳考慮紙幣印美斯肖像 【下一頁】

美斯（Lionel Messi）奪得世界盃後，已隨隊返回阿根廷，與當地民眾一同慶祝國家隊睽違36年再次成為世界盃冠軍。出戰世界盃期間，美斯隨隊下塌在卡塔爾大學的住宿。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

校方周二（27日）表示，將會把美斯與好友阿古路（Sergio Aguero）合居的房間原封不動地保留，並改建成小型博物館，供各界球迷前來參觀。阿根廷球員亦留下簽名及球衣，相信屆時亦會展出。

阿根廷在18日的決賽上，憑美斯梅開二度及迪馬利亞（Anfel Di Maria）的入球，與球會隊友麥巴比（Kylian Mbappe）大演帽子戲法的法國隊賽和3比3。阿根廷最終在互射12碼階段，以4比2擊敗法國奪冠。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
2022/12/22
【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
2022/12/21
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
2022/12/20
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
2022/12/20
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊

你可能感興趣

【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
16:10 2022/12/22
【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
12:28 2022/12/21
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
08:05 2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
網絡熱話 大學 美斯 卡塔爾 世界盃 阿根廷 博物館 法國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月29日 時間08:00）
俄羅斯富商印度自殺身亡 被指曾批普京出兵
俄羅斯富商印度自殺身亡 被指曾批普京出兵
【烏克蘭戰爭】聯合國指近7000烏平民喪生 俄被指炸33民居目標（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國指近7000烏平民喪生 俄被指炸33民居目標（不斷更新）
Kim Kardashian受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難
Kim Kardashian受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款