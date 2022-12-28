【領展823】領展近125億港元進軍新加坡商場　王國龍：領展家在香港、分散投資增抗逆力

領展 （00823） 首度收購新加坡物業，宣布與Mercatus達成買賣協議，以總代價21.6億新加坡幣（折合約124.85億港元）收購新加坡西部大型商場裕廊坊（Jurong Point）和東部商場Swing By @ Thomson Plaza。

收購商場之外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城（AMK Hub）簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來繼續由Mercatus持有，管理則轉由領展負責。

王國龍：分散投資增抗疫力 交易料對派息會有輕度正面貢獻

領展行政總裁王國龍稱，今次是領展歷來最大收購，目前正尋找合資夥伴，會在明年3月交易完成前確認條件。領展首席企業發展總裁譚承蔭補充，若整項收購最終由領展獨資完成，旗下海外物業組合會由6%增至11%。領展目前已在英國、澳洲持有物業項目。

王國龍表示，今次收購物業的2022年年度化淨物業收入約1.06億新加坡元，交易入門收益率約4.9%，扣除融資成本後，預計可對派息有輕微正面貢獻。

在11月業績會時才提及未來收購會更小心，僅一個多月即進軍新加坡，王國龍稱，留意當地市場已久，一直未能買到入標競逐項目，透露在上月業績會時「有賣家企得很硬」，直至近期雙方商議出令領展滿意的估值折讓。據領展公告，今次收購價相對於獨立估量的資產淨值有約6.1%折讓。

王國龍續指，今次收購將有約140名新加坡管理團隊加入領展，成立集團新的發展平台，為未來在東南亞發展。

他表示，各地經濟周期步伐不同，分散投資有利增強抗逆力，「領展『家在香港』，香港資產於現在、未來都繼續是投資組合的支柱。」領展也一直留意香港發展機會，包括近月成功中標安達臣地皮，也看好香港放寬防疫限制，可對經濟有正面幫助。

領展將成新加坡十大零售資產業主之一

領展預計，完成交易後集團將成為新加坡十大零售資產業主之一，服務接近10%的新加坡人口， 計入購入管理權的宏茂橋城後，領展更會是新加坡第六大的購物中心經營者。

據領展介紹，裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為720,000平方呎，位處新加坡11個綜合交通樞紐之一，月均訪客約500萬人次；Swing By @ Thomson Plaza則位於Thomson Plaza的1樓和3樓，可出租淨面積為110,000平方呎，毗鄰新加坡最新的捷運線湯申 – 東海岸線車站。

領展：收購會循內部資源和債務融資

領展表示，收購部分資金會來自內部現金資源或/及債務融資，預計收購新加坡物業後，集團債務總額對資產總值比率會由23.2%增至27.1%。

領展指出，新加坡租賃活動於2022年第三季開始回升，主要由餐飲、線上時裝品牌和運動休閒零售商推動。另外，當地第三季旅客量達220萬人次，較前兩季20萬、130萬人次明顯回升，零售租金於第三季保持增長。

通告全文

相關文章：

【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元 股價曾跌6%

【大行看領展823】高盛因兩原因 降領展目標價逾一成至69.6元

編輯：麥德銘