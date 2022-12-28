  • 18°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 20:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【領展823】領展近125億港元進軍新加坡商場　王國龍：領展家在香港、分散投資增抗逆力

股市 19:32 2022/12/28

分享：

分享：

領展 （00823） 首度收購新加坡物業，宣布與Mercatus達成買賣協議，以總代價21.6億新加坡幣（折合約124.85億港元）收購新加坡西部大型商場裕廊坊（Jurong Point）和東部商場Swing By @ Thomson Plaza。

收購商場之外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城（AMK Hub）簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來繼續由Mercatus持有，管理則轉由領展負責。

王國龍：分散投資增抗疫力　交易料對派息會有輕度正面貢獻

領展行政總裁王國龍稱，今次是領展歷來最大收購，目前正尋找合資夥伴，會在明年3月交易完成前確認條件。領展首席企業發展總裁譚承蔭補充，若整項收購最終由領展獨資完成，旗下海外物業組合會由6%增至11%。領展目前已在英國、澳洲持有物業項目。

王國龍表示，今次收購物業的2022年年度化淨物業收入約1.06億新加坡元，交易入門收益率約4.9%，扣除融資成本後，預計可對派息有輕微正面貢獻。

在11月業績會時才提及未來收購會更小心，僅一個多月即進軍新加坡，王國龍稱，留意當地市場已久，一直未能買到入標競逐項目，透露在上月業績會時「有賣家企得很硬」，直至近期雙方商議出令領展滿意的估值折讓。據領展公告，今次收購價相對於獨立估量的資產淨值有約6.1%折讓。

王國龍續指，今次收購將有約140名新加坡管理團隊加入領展，成立集團新的發展平台，為未來在東南亞發展。

他表示，各地經濟周期步伐不同，分散投資有利增強抗逆力，「領展『家在香港』，香港資產於現在、未來都繼續是投資組合的支柱。」領展也一直留意香港發展機會，包括近月成功中標安達臣地皮，也看好香港放寬防疫限制，可對經濟有正面幫助。

領展將成新加坡十大零售資產業主之一

領展預計，完成交易後集團將成為新加坡十大零售資產業主之一，服務接近10%的新加坡人口， 計入購入管理權的宏茂橋城後，領展更會是新加坡第六大的購物中心經營者。

據領展介紹，裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為720,000平方呎，位處新加坡11個綜合交通樞紐之一，月均訪客約500萬人次；Swing By @ Thomson Plaza則位於Thomson Plaza的1樓和3樓，可出租淨面積為110,000平方呎，毗鄰新加坡最新的捷運線湯申 – 東海岸線車站。

領展：收購會循內部資源和債務融資

領展表示，收購部分資金會來自內部現金資源或/及債務融資，預計收購新加坡物業後，集團債務總額對資產總值比率會由23.2%增至27.1%。

領展指出，新加坡租賃活動於2022年第三季開始回升，主要由餐飲、線上時裝品牌和運動休閒零售商推動。另外，當地第三季旅客量達220萬人次，較前兩季20萬、130萬人次明顯回升，零售租金於第三季保持增長。

通告全文

相關文章：

【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%

【大行看領展823】高盛因兩原因　降領展目標價逾一成至69.6元

編輯：麥德銘

港股 領展房產基金（00823）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）

下一篇文章

【內房危機】華潤置地接手華夏幸福項目　債權轉讓價124億人民幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【恒指夜期+北水】北水再吸21億掃騰訊　夜期高水收窄至65點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸21億掃騰訊　夜期高水收窄至65點（不斷更新）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款