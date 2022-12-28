【領展823】領展以歷來最大收購進軍新加坡商場　涉資近125億港元

領展 （00823） 首度收購新加坡物業，宣布與Mercatus達成買賣協議，以總代價21.6億新加坡幣（折合約124.85億港元）收購新加坡西部大型商場裕廊坊（Jurong Point）及東部商場Swing By @ Thomson Plaza。領展行政總裁王國龍稱，今次是領展歷來最大收購。

收購交易之外，領展同時與Mercatus就新加坡市郊的零售商場宏茂橋城（AMK Hub）簽訂為期10年的資產及物業管理服務協議，該商場未來繼續由Mercatus持有，管理則轉由領展負責。

領展將成新加坡十大零售資產業主之一

交易完成後，領展將成為新加坡十大零售資產業主之一，服務接近 10%的新加坡人口， 計入宏茂橋城（AMK Hub）後，領展更會是新加坡第六大的購物中心經營者。

領展指，兩項物業已接近全部租出，至今年10月的年度化淨物業收入錄得1.06億新加坡幣。據領展介紹，裕廊坊是新加坡市郊最大型社區購物中心之一，可出租淨面積為720,000平方呎，位處新加坡11個綜合交通樞紐之一，月均訪客約500萬人次；Swing By @ Thomson Plaza則位於Thomson Plaza的1樓和3樓，可出租淨面積為110,000平方呎，毗鄰新加坡最新的捷運線湯申 – 東海岸線車站。

領展：收購會循內部資源和債務融資

領展表示，收購部分資金會來自內部現金資源或/及債務融資，預計收購新加坡物業後，集團債務總額對資產總值比率會由23.2%增至27.1%。

領展指出，新加坡租賃活動於2022年第三季開始回升，主要由餐飲、線上時裝品牌和運動休閒零售商推動。另外，當地第三季旅客量達220萬人次，較前兩季20萬、130萬人次明顯回升，零售租金於第三季保持增長。

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編輯：麥德銘