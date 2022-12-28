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【內房危機】碧桂園獲主席 提供50億元免息貸款

股樓投資 21:11 2022/12/28

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藍籌內房股碧桂園(02007)公布，日前該集團作為借款人與控股股東必勝作為貸款方訂立貸款協議，該集團獲必勝借出本金額50.5億元的貸款。集團表示，必勝由董事會聯席主席、執行董事兼控股股東楊惠妍全資擁有，而有關貸款以支持該集團經營發展。該貸款為免息及無抵押，初始期限為3年一個月，可由訂約雙方於屆滿前以書面形式延長。碧桂園今日跌近2%,收報2.63元。

【通關在即】 中銀航空租賃收購 40架波音飛機  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外，碧桂園本周初與多家金融機構簽訂以港元及美元計值的雙幣定期貸款，總金額為2.8億美元，為期36個月，貸款所得為將悉數用於2018年底獲得的港元及美元雙幣定期貸款融資進行再融資。碧桂園近期加強融資力度，集團在11月及12月亦先後進行配股集資，共籌約85億元。

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撰文 : 李尚毅

碧桂園（02007） 港股

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