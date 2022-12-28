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【美股焦點】無惧美股跌勢 女股神Cathie Wood買入Tesla、Coinbase

環球政經 18:12 2022/12/28

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有「女股神」之稱，以及方舟投資（ARK） 創辦人Cathie Wood，在Tesla（美：TSLA） 股價跌至2年多新低當日，再次逢低買入Tesla股票。

自12月中旬以來，Wood旗下基金共買入超過21.4萬股Tesla股票。以目前最新數據顯示，Tesla為ARKK的第三大持股，佔 6.46%。

另外，方舟投資基金亦買入美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN），價值近20萬美元，約6千多股股票。

 


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記者：何珊如

 

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美元 買入 虛擬貨幣 Cathie Wood Tesla 美國

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