【美股焦點】無惧美股跌勢 女股神Cathie Wood買入Tesla、Coinbase

有「女股神」之稱，以及方舟投資（ARK） 創辦人Cathie Wood，在Tesla（美：TSLA） 股價跌至2年多新低當日，再次逢低買入Tesla股票。

自12月中旬以來，Wood旗下基金共買入超過21.4萬股Tesla股票。以目前最新數據顯示，Tesla為ARKK的第三大持股，佔 6.46%。

另外，方舟投資基金亦買入美國最大加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN），價值近20萬美元，約6千多股股票。



同場加映：【MPF】11月強積金反彈 成員轉守為攻 GUM列出十隻表現最強基金 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：何珊如