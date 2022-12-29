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【石Sir午市閒談】今日推介遠大醫藥、凱萊英 　並分析受壓股友邦保險

股市 12:30 2022/12/29

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恒生指數中午收報19648點，跌223點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介遠大醫藥 （00512） 、凱萊英 （06821） ，並分析受壓股友邦保險 （01299） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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