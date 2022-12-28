【辦公室設計】研究：員工能望窗外大自然環境有助提升情緒及生產力

隨著科技進步，近年愈來愈多企業都推行「遠程辦公室」（Remote Office）政策，使用「共同工作空間」（Co-working Space），這些措施標榜能提高員工對公司歸屬感，以及可以讓員工不受時地限制工作（Work-on-the-go）。雖然科技能讓企業向僱員提供更多辦公模式的選擇，惟在傳統辦公室工作仍然是社會主流。

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藍天白雲+綠林 助促成正面積極情緒

澳洲邦德大學（Bond University）助理教授Oliver Baumann領導的研究小組的最新研究指出，能夠透過窗戶望到外面藍天和樹木的員工，相比終日面向四面牆的，情緒會更見積極、快樂，促使他們更具創造力和生產力。早前已有研究指出，讓員工置身大自然中會產生積極的情緒；惟在工業化國家，員工能在戶外活動的機會愈來愈少，他們大約 90% 的時間都在室內度過。

上述研究的參加者被安排戴上虛擬實境（VR）耳機，期間會播放沒有窗戶、關閉的窗戶或可見窗外自然景觀的辦公室圖像。然後，他們被要求完成一系列測試，以衡量在不同視聽環境下，參加者的注意力、創造力、記憶力和情緒有何不同。

辦公室窗外藍天綠林 情緒更積極正面

身為認知神經科學家Oliver Baumann稱，研究結果顯示能透過窗外望大自然景色的參加者表現最好。「當人們能夠看到天空和樹木時，他們在一項被要求利用創意來使用日常物品的任務中產生更多答案。而且他們報告說情緒更正面、積極，相反消極情緒則更少。」鮑曼博士補充，在所有情況下，人們的警覺性和記憶力都保持不變。

了解員工個人特質 度身打造辦公空間

Oliver 指出，是項研究讓企業更好地了解建築和大自然環境如何影響人類的情緒和行為，而這些研究結果可以成為未來城市規劃的指南針。「它可以讓開發商、議會和政府等利益相關者提供適當辦公場地，讓人們不僅活得更健康、更快樂，而且更有工作效率，這是雙贏局面。」

就研究所得，他建議，老闆或管理層可考慮通過查看員工的職業性向、個人性格和認知概況來定制屬於該員工的辦公設施，從而讓員工發揮最大效益。

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責任編輯：楊嘉軒