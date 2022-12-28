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【大行報告】料股價未來30天上升機率逾八成 大摩予同仁堂國藥「增持」

股樓投資 17:42 2022/12/28

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摩根士丹利表示，相信同仁堂國藥（03613）股價將於未來30天上升，發生機率在80%以上，目標價14.2元，並予「增持」評級。同仁堂國藥周三（28日）收市報11.32元，升幅3.5%。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

該行指，近期同仁堂國藥股價下跌後令短期估值變得吸引，後續公司業務亦有望復蘇。該行亦預計隨著1月8日起內地全面放寬出入境管理，將推動公司業務復甦。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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作為北京同仁堂集團的海外分支，同仁堂國藥在疫情前港澳零售收入中至少有20%來自內地遊客。考慮到復甦前景和明年雙位數的盈利增長指引，大摩認為14倍的遠期市盈率是不錯的入市良機。

 

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 增持 港股 市盈率 同仁堂國藥（03613） 大行報告

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