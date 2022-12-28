【大行報告】料股價未來30天上升機率逾八成 大摩予同仁堂國藥「增持」

摩根士丹利 表示，相信同仁堂國藥（ 03613）股價將於未來30天上升，發生機率在80%以上，目標價14.2元，並予「增持」評級。同仁堂國藥周三（28日）收市報 11.32元，升幅3.5%。

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該行指，近期同仁堂國藥股價下跌後令短期估值變得吸引，後續公司業務亦有望復蘇。該行亦 預計隨著1月8日起內地全面放寬出入境管理，將推動公司業務復甦。

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作為北京同仁堂集團的海外分支，同仁堂國藥在疫情前港澳零售收入中至少有20%來自內地遊客。考慮到復甦前景和明年雙位數的盈利增長指引，大摩認 為14倍的遠期市盈率是不錯的入市良機。

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撰文：鄭昊彤