【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助

教育局公布，2023至24學年指定專業/界別課程資助計劃將擴大至資助八所專上院校共37個銜接學位課程，涉及1,310個學額。

獲納入計劃的銜接學位課程屬於十個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證、旅遊及款待。2023至24學年實驗室為本課程資助金額定為78,280元，非實驗室為本課程資助金額則為44,950元，適用於合資格的新生和舊生，學生可直接向有關院校申請報讀獲資助課程。

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