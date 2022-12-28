  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自我增值】增值好機會 逾千三銜接學位學生可獲資助

理財智慧 17:32 2022/12/28

分享：

分享：

教育局公布，2023至24學年指定專業/界別課程資助計劃將擴大至資助八所專上院校共37個銜接學位課程，涉及1,310個學額。

獲納入計劃的銜接學位課程屬於十個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證、旅遊及款待。2023至24學年實驗室為本課程資助金額定為78,280元，非實驗室為本課程資助金額則為44,950元，適用於合資格的新生和舊生，學生可直接向有關院校申請報讀獲資助課程。 

【孫子市法】國策支持冀通關 恒指再撲二萬關?

「人才服務窗口」線上平台投入運作 網站有齊香港生活指南 連呢項情報都有，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?，詳見【下一頁

【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳玉蓮

畢業 大學 職位招聘 財務自由 定期存款 保險公司 政府物流服務署 出入境管制 就業 運動

上一篇文章

【通關在即】 中銀航空租賃收購 40架波音飛機

下一篇文章

【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款