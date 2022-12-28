  • 19°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 18:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長　惟下調未來電動車銷量佔比

Hot Talk 18:35 2022/12/28

分享：

分享：

【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長　惟下調未來電動車銷量佔比

畢馬威發表調查報告《全球汽車行業高管調查》，顯示全球83%的受訪汽車高管，相信行業在未來5年內實現顯著的盈利增長，惟對未來電動車的銷量較以往保守。

報告顯示，受訪高管相信，行業在未來5年內實現顯著的盈利增長，按年上升30個百分點；對電動車的銷量，料2030年電動車的銷量份額佔整體行業的4成，去年預測高達7成，同時，受訪者對日本、印度及巴西的電動汽車銷量變得更加謹慎。另外，結合宏觀經濟的潛在阻力等因素，調查中的207名企業高管對短期企業業績預期更加謹慎。

畢馬威：企業高管擔心大宗商品及零件供應情況、未來科技巨擘將進入汽車市場

調查顯示，受訪者仍然非常擔心大宗商品及零件供應，尤其半導體，以及與燃油效率、電池續航相關的電工鋼和輕質材料等產品。為應對脆弱的供應鏈，汽車製造商擬於近岸和在岸生產，減少對一、兩個國家的單一依賴。此外，中國受訪高層相信，未來幾年內，先進製造工程、電子硬件工程和 AI/AV 軟件工程將對整個行業至關重要。

畢馬威指，許多全球高層認為，蘋果、百度等科技巨頭將進入汽車市場，並在2030年成爲電動車企前列。

畢馬威在10月對汽車及相關行業的915 名高管進行了調研，其中包括227 名首席執行官、總裁、董事長以及209 名高級主管、293 名業務部門負責人以及205 名業務部門經理。約15%的受訪者為汽車製造商工作，15%為一級供應商工作，16%受雇於信息和通信技術公司。共計351 名受訪者所在公司年收入超過10 億美元。

相關文章：

【電動車】蔚來下調第四季交付預期逾一成至不足4萬輛　股價急跌一成

【電動車】比亞迪全日挫約4%　副總裁：約有兩到三成工人因新冠沒法上班　每天減產達3000輛、料未能達成年度目標

編輯：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 財政政策 經濟數據表現 電動車 汽車 畢馬威 行業
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【中國通關】中國民航局：1月8日起取消入境航班75%客座率限制、不再定義入境高風險航班

下一篇文章

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）
【日本機票】一文看清日本限飛後航空公司安排　國泰推遲至周四公布、港航安排額外9班北海道和沖繩返港航班、ANA取消加開東京航班（第四版）
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【恒指夜期+北水】北水再吸21億掃騰訊　夜期高水收窄至65點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水再吸21億掃騰訊　夜期高水收窄至65點（不斷更新）
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、韓國散戶資金力吸
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
【取消社交距離】李家超：12.29起取消疫苗通行證、入境檢疫　取消所有社交距離措施　只維持口罩令
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款