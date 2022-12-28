▲ 【電動車】畢馬威：逾8成受訪汽車高管看好盈利增長 惟下調未來電動車銷量佔比

畢馬威發表調查報告《全球汽車行業高管調查》，顯示全球83%的受訪汽車高管，相信行業在未來5年內實現顯著的盈利增長，惟對未來電動車的銷量較以往保守。

報告顯示，受訪高管相信，行業在未來5年內實現顯著的盈利增長，按年上升30個百分點；對電動車的銷量，料2030年電動車的銷量份額佔整體行業的4成，去年預測高達7成，同時，受訪者對日本、印度及巴西的電動汽車銷量變得更加謹慎。另外，結合宏觀經濟的潛在阻力等因素，調查中的207名企業高管對短期企業業績預期更加謹慎。

畢馬威：企業高管擔心大宗商品及零件供應情況、未來科技巨擘將進入汽車市場

調查顯示，受訪者仍然非常擔心大宗商品及零件供應，尤其半導體，以及與燃油效率、電池續航相關的電工鋼和輕質材料等產品。為應對脆弱的供應鏈，汽車製造商擬於近岸和在岸生產，減少對一、兩個國家的單一依賴。此外，中國受訪高層相信，未來幾年內，先進製造工程、電子硬件工程和 AI/AV 軟件工程將對整個行業至關重要。

畢馬威指，許多全球高層認為，蘋果、百度等科技巨頭將進入汽車市場，並在2030年成爲電動車企前列。

畢馬威在10月對汽車及相關行業的915 名高管進行了調研，其中包括227 名首席執行官、總裁、董事長以及209 名高級主管、293 名業務部門負責人以及205 名業務部門經理。約15%的受訪者為汽車製造商工作，15%為一級供應商工作，16%受雇於信息和通信技術公司。共計351 名受訪者所在公司年收入超過10 億美元。

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編輯：伍鍵文