投資客通關前偷步入市　移民業主帳蝕49萬沽映灣園　

中原地產吳家威表示，今年樓價顯著回落，加上通關在即，刺激買家加快入市。東涌映灣園9座高層C室成交，實用面積565平方呎，兩房間隔，享山景。原業主賣樓移民，10月開價690萬元，累減61萬元，現以629萬元沽出，實用呎價11133元，減幅約9%。買家為同區客，見中港兩地即將通關，看好後市，遂把握目前樓價低企的黃金機會，入市作長線投資。

原業主則於2019年12月以678萬元買入單位，持貨3年，帳面蝕讓49萬元，期內貶值約7%。吳家威指，東涌本月錄約32宗二手買賣成交，較上月增加28%，當中映灣園有6宗成交，按月增1倍，平均實用呎價約10500元。

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