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【英國王室】安德魯繼孫生母慶英返學安全 諷美校園槍擊嚴重

環球社會熱點 17:30 2022/12/28

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英國約克公爵安德魯王子的大女比特麗斯公主前年與地產商人莫齊成婚，並共同養育一對子女，其中大仔為莫齊與華裔前女友Dara Huang所生。近日Dara表示，慶幸兒子在英國返學，自己終於「瞓得安樂」，同時暗諷美國校園槍擊嚴重。

【英國王室】路易快步跑向家人 只為向姐姐送花 【下一頁】

【英國王室】路易小王子再成焦點 首次參加皇家聖誕禮拜 【下一頁】

比特麗斯（Princess Beatrice）與莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）結婚後，繼子Woolf 隨家庭定居英國。Woolf的美籍生母Dara近日在網上表示，慶幸兒子在英國返學，而不是在美國返學。

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Dara指自己在美國體育用品買網球鞋時，實在難以忽視店內的龐大售槍部門，以及掛起的招牌—「聖誕節後大平賣」（post Xmas sale）。Dara直指，店員稱不用牌照﹑檢查醫療及犯罪紀錄，普通美國民眾隨便即可在體育用品店擁有危險武器。

因此，Dara稱她十分慶幸兒子在英國返學，讓自己終於可以每晚「有覺好瞓」，不用擔心第二日兒子可能死在課室。莫齊與Dara早在2018年訂婚，但同年兩年分手，莫齊其後便被傳出與比特麗斯的緋聞。

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責任編輯：吳漢培

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