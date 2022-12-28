【綠色金融】科大商學院建議為綠色和可持續金融專業引入發牌制度

科大商學院發表《香港綠色和可持續金融人才發展和策略》研究，該研究建議為綠色和可持續金融專業引入發牌制度，相關技能認證可參考財富管理或證券中介等金融專業的認證安排，以加強市場對人才質素的信心。

研究團隊亦建議，就針對綠色和可持續金融從業員所需的能力，建立技能框架，此框架需切合香港的國際金融中心地位，並兼顧中小型企業及家族辦公室的需要。該研究並提出，因應市場所需技能，為綠色和可持續金融從業員提供資助及誘因，鼓勵他們持續進修提高技能。

團隊亦指出，作為緩解綠色和可持續金融人才缺口的短期方法，可考慮善用及協調特許專業組織的人力培訓措施，當中包括現已提供綠色和可持續金融培訓的國際組織。團隊還建議訂出科學家及環境專家於綠色和可持續金融知識價值鏈中的角色，讓科學專才可於需要專門知識的領域作出貢獻。

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記者：胡學能