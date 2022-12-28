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【盈豐之道】傳統多元化策略 明年錄正回報機會大

股市 16:53 2022/12/28

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回顧2022年的投資環境，可說是自2008年金融風暴以來最具挑戰性的一年，除了新冠疫情在年初大爆發，導致消費市道疲弱，中國大部份時間實施清零政策，導致旅遊業大受打擊，全球供應鏈亦受牽連。此外，再加上二月出現俄烏戰爭，令歐洲天然氣價格大幅上升，從而間接帶動通脹上升。而中國的房地產債券出現大幅違約，都令今年持有傳統多元化資產投資組合（60%股票，40%債券）經歷了艱辛的一年。

在2008年，這個傳統投資組合總共下跌了25%，而在2022年，這個投資組合也下跌了17%，當然如果投資者投入較多中國高息債券和股票，相信下跌幅度可以甚或超過2008年的跌幅。然而我們亦要了解今年股票下跌的主要原因，是通脹上升及加息而引發不明朗因素，令股市估值大幅下調，即使有部份公司的盈利和股息仍然錄得正增長。至於債券市場今年是150年以來表現最差的年份，這導致投資組合內的任何多元化作用均失效，因股票和債券均遭到同等程度的拋售。

展望2023年，幾個影響2022年的經濟因素正漸漸改變，首先隨着全球央行作大幅度加息後，通脹的勢頭在近月陸續降溫，預計各國央行會在2023年中左右暫停加息。另外一個因素是美國在明年第二季或第三季出現輕微衰退，這可能影響明年美國上半年的股市表現，但這情況對債券會較為有利，因當違約率及失業率上升，市場會有聲音要求聯儲局減息，故此我們預期債券表現相對為較好。然而不同國家正處於不同的經濟週期，以中國為例，過去兩年實施了清零政策、房地產的去槓桿化和梳理科網股的過度擴張等措施，而在最近的中央經濟組會議上重新着力經濟增長，成立特別基金協助個別房地產公司融資等都顯示了中央重新注重經濟增長的決心，所以我們對明年中國股市有多一點信心，再加上預計在年中美息見頂以後，新興市場的貨幣和股市表現會較好。即使2023年未必像2009年般大升，但至少這個傳統多元化策略錄得正回報的機會應該頗大。

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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