【券商點睇】料2024財年銷售增速回正軌 滔搏業績將隨消費復甦反轉

國泰君安（香港）預計，滔搏（06110）2024財年銷售增速將回歸正軌。今年第四季以來，低迷的零售環境與疲軟的客流量拖累了公司線下零售門店銷售。但隨著防疫措施放寬、消費客流恢復以及低基數效應，該行預計公司2024財年的銷售增長將從低谷反彈，並重申對其「買入」評級。

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該行預計公司線下零售短期仍承壓，並下調2023至2025各年股東淨利潤預測至21.29億、26.26愈及29.36億元。不過該行樂觀認為，滔搏作為中國運動鞋服零售商龍頭，未來隨著線下消費逐步復甦，公司業績將迎來反轉。

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該行又指，庫存改善為公司銷售的復甦奠定了基礎。 截至2023財年第三季尾，公司庫銷比略高於4倍，接近疫前水平， 庫齡結構較八月底有所改善。 該行認為，庫存水平及結構改善將有助於公司新品供應與市場需求更為匹配，進而促進2024財年的新品銷售。

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撰文：鄭昊彤