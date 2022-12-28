【環球經濟】Forbes：全球億萬富翁今年共損失近2萬億美元 馬斯克身家大減1150億美元！

據富比士（Forbe）報道，2022年全球億萬富翁共損失近2萬億美元，主因為受科技股暴跌拖累。當中約三分之一由美國富豪承受，電動車特斯拉（Tesla，美：TSLA）CEO馬斯克（Elon Musk）為全美最大身家縮水富豪，共蒸發1150億美元。

據富比士統計數據，今年美國地區的億萬富翁財富共損失6600億美元，為所有國家中最多。馬斯克亦因Tesla股價已下跌近七成，失去全球首富寶座，惟他依然是美國首富，目前淨資產接近 1390 億美元。

另外在FAANG中，Facebook母公司Meta（美：META創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg） 今年亦損失780億美元，亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos） 身家亦大減800億美元。

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白宮、國防部、國土安全部和國務院等多個聯邦機構，及19個州份，早前已立法禁止所有僱員於政府裝置下載TikTok，是次提案將進一步延至全國。

TikTok其後在聲明中回應，指對有關禁令感到失望，因該禁令為「一種無助於促進國家安全利益的政治姿態，而不是鼓勵政府結束對其的國家安全審查。」

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記者：何珊如