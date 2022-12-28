【新股IPO】新股暗盤齊賺錢　GUANZE及星空華文暗盤一手最多賺4500元及5380元

▲ 兩新股暗盤均大賺

內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 及綜藝節目營運商星空華文 （新上市編號：06698） 於周四（29日）掛牌，GUANZE及星空華文均於周三（28日）暗盤交易大升，其中GUANZE於輝立暗盤曾高見1.43元，較招股價0.53元高1.7倍，與耀才同收報1.38元；星空華文富途暗盤曾高見39.95元，較招股價26.5元高51%，收報39元，高47%，一手（5000股及400股）不連手續費，分別賺4500元及5380元。

GUANZE於富途暗盤報1.36元，高1.56倍，每手（5000股）賺4150元

星空華文於輝立暗盤報36.4元，高37%，一手（400股）賺3960元；耀才現報35.3元，高33%，一手賺3520元。

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記者：宋佩恩