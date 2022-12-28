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【新股IPO】新股暗盤齊賺錢　GUANZE及星空華文暗盤一手最多賺3600元及4800元

新股IPO 16:45 2022/12/28

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兩新股暗盤均大賺

內地醫學影像解決方案供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 及綜藝節目營運商星空華文 （新上市編號：06698） 於周四（29日）掛牌，GUANZE及星空華文均於周三（28日）暗盤交易大升，其中GUANZE於富途暗盤較招股價0.53元高1.36倍，報1.25元；星空華文亦較招股價26.5元高45%，報38.5元，一手（5000股及400股）不連手續費，分別賺3600元及4800元。

GUANZE超購13倍，一手中籤率15%【下一頁】

GUANZE於耀才暗盤報1.2元，高1.26倍，每手（5000股）賺3350元；輝立暗盤現報1.21元，高1.28倍，一手賺3400元。

星空華文超購4倍，一手中籤率40%【下一頁】

星空華文於輝立暗盤報36元，高36%，一手（400股）賺3800元；耀才現報33.6元，高27%，一手賺2840元。

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【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

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記者：宋佩恩

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港股 綜藝節目 IPO GUANZE MEDICAL（02427） 星空華文（06698）
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