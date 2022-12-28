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【通關在即】 中銀航空租賃收購 40架波音飛機

股樓投資 17:35 2022/12/28

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隨著全球航空市道藉各地防寬入境限制而回暖，沉寂多時的飛機租賃企業重復投資動作。中銀航空租賃(02588) 宣布，日前已協議向美國波音公司(美：BA)購買40架波音737MAX 8飛機，計劃於2027年及2028年間交付。中銀航空租賃截至今年9月，擁有、管理或已訂購612架飛機。該股全日收報65.15元，上升3.4%。

【通關在望】 中港有望明年1月中前落實通關 香港中旅一度飆逾8%  詳情請看【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

另外中國飛機租賃(01848) 亦宣布，集團已將一架連租約的空客 A320-200neo 飛機，注入一個和茅台租賃共同持有的資產管理合資平台，並擔任其資產管理人。該交易屬於集團常規業務的一部分，有助於提升集團的盈利能力和現金流，以及持續推進輕資產模式發展 。 

【通脹時代】中海油渤海油田投產 毎日新增逾3萬桶產能  詳情請看【下一頁

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

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撰文 : 李尚毅

中銀航空租賃（02588） 港股

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【大行報告】料股價未來30天上升機率逾八成 大摩予同仁堂國藥「增持」

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