【通關在即】 中銀航空租賃收購 40架波音飛機

隨著全球航空市道藉各地防寬入境限制而回暖，沉寂多時的飛機租賃企業重復投資動作。中銀航空租賃(02588) 宣布，日前已協議向美國波音公司(美：BA)購買40架波音737MAX 8飛機，計劃於2027年及2028年間交付。中銀航空租賃截至今年9月，擁有、管理或已訂購612架飛機。該股全日收報65.15元，上升3.4%。

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另外中國飛機租賃(01848) 亦宣布，集團已將一架連租約的空客 A320-200neo 飛機，注入一個和茅台租賃共同持有的資產管理合資平台，並擔任其資產管理人。該交易屬於集團常規業務的一部分，有助於提升集團的盈利能力和現金流，以及持續推進輕資產模式發展 。

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