【遊戲版號】騰訊逆市升逾1%、成內地恢復進口遊戲審批最大贏家　共6款遊戲獲新批版號、《寶可夢大集結》上榜

國家新聞出版署發布12月國產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款國產遊戲、45款進口遊戲。據了解，當中6款遊戲來自騰訊 （00700） ，包括5款進口、1款國產遊戲。另外，網易 （09999） 也有5款遊戲上榜，全屬國產遊戲。

內地重新恢復進口遊戲審批，騰訊即有5款遊戲上榜，券商形容騰訊成為今次最大贏家，而網易也有望在未來受惠於審批恢復。

其他中小型遊戲股普遍開高走低，創夢天地 （01119） 曾升9%，最新僅升不足1%；心動公司 （02400） 曾升半成，最新倒跌2.6%；IGG （00799） 倒跌1%。

騰訊今輪獲批遊戲包括：

國產遊戲

1. 《重生邊緣 Synced off Planet》

進口遊戲

1. 《餓荒：新家園 Don't Starve》

2. 《寶可夢大集結 Pokemon Unite》

3. 《無畏契約 Valorant》

4. 《命運方舟》

5. 《大航海時代：海上霸主》

另外，網易 （09999） 旗下《巔峰極速》、《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》、《蜀山飛劍》、《雷霆保衛戰》及《童話鎮大冒險》5款國產遊戲都在今輪遊戲版號清單。

原文連結：

2022年12月份國產網絡遊戲審批信息

2022年進口網絡遊戲審批信息

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編輯：麥德銘