【遊戲版號】騰訊倒升0.6%　國家新聞出版署批出12月和進口遊戲版號　騰訊6款遊戲上榜、包括《寶可夢大集結》

國家新聞出版署發布12月國產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款國產遊戲、45款進口遊戲。據了解，當中6款遊戲來自騰訊 （00700） ，包括5款進口、1款國產遊戲。騰訊現倒升0.6%，報328.4元。

騰訊今輪獲批遊戲包括

國產遊戲

1. 《重生邊緣 Synced off Planet》

進口遊戲

1. 《餓荒：新家園 Don't Starve》

2. 《寶可夢大集結 Pokemon Unite》

3. 《無畏契約 Valorant》

4. 《命運方舟》

5. 《大航海時代：海上霸主》

另外，網易 （09999） 開發的《巔峰極速》在今輪遊戲版號清單。

原文連結：

2022年12月份國產網絡遊戲審批信息

2022年進口網絡遊戲審批信息

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

相關文章：

【騰訊700】騰訊彈近3%、重上300關 深圳市騰訊計算機今年首獲遊戲版號《合金彈頭：覺醒》

【騰訊700】騰訊終有遊戲版號獲批 ATMX中跌幅最小、兼有逾千買盤排隊299元撈底

編輯：麥德銘