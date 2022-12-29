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【遊戲版號】騰訊倒升0.6%　國家新聞出版署批出12月和進口遊戲版號　騰訊6款遊戲上榜、包括《寶可夢大集結》

股市 09:34 2022/12/29

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國家新聞出版署發布12月國產網絡遊戲、2022年進口遊戲版號，涉及84款國產遊戲、45款進口遊戲。據了解，當中6款遊戲來自騰訊 （00700） ，包括5款進口、1款國產遊戲。騰訊現倒升0.6%，報328.4元。

騰訊今輪獲批遊戲包括

國產遊戲

1. 《重生邊緣 Synced off Planet》

進口遊戲

1. 《餓荒：新家園 Don't Starve》
2. 《寶可夢大集結 Pokemon Unite》
3. 《無畏契約 Valorant》
4. 《命運方舟》
5. 《大航海時代：海上霸主》

另外，網易 （09999） 開發的《巔峰極速》在今輪遊戲版號清單。

原文連結：

2022年12月份國產網絡遊戲審批信息

2022年進口網絡遊戲審批信息

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編輯：麥德銘

港股 騰訊控股（00700） Pokemon 網易（美：NTES） 網易－S（09999）
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