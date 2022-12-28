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【2023外滙前瞻】專家料人民幣明年先低後高 最牛睇明年底衝6.5

16:32 2022/12/28

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專家普遍料明年人民幣先跌後升。

今年美元獨強，非美貨幣捱沽，但投資界普遍預期美滙指數已見頂，遂料2023年人民幣將先跌後升。綜合各界的最新預測，暫以光大證券國際的看法最牛，料明年底人民幣可挑戰6.5；華僑永亨料為6.75；信銀國際及瑞銀齊料見6.8；花旗的目標價為6.9。

今年人民幣最多跌逾一成，乍現7.3新低，如以人幣今天（12月28日）暫報6.97計，要是一年後上試6.5，即有近7%的潛在升幅。

花旗銀行投資策略及財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，3個月內料人民幣見7.2，未來半年、1年及兩年長期目標重上6.9。

倘人幣跌至7算 專家籲可趁低吸納

可是，光大證券國際「外匯通」環球巿場及外匯策略師黃俊能最樂觀，估計美元兌離岸人民幣的2023年高低位料介乎6.5至7.2，年底目標價為高位6.5。

黄俊能解釋，由於環球通脹已開始見頂回落，明年首季後，各地央行料開始計劃暫停加息，令中國與其他國家的貨幣政策差距收窄。再者，內地因疫情反覆令內需收縮，加上房地產巿場低迷，國內經濟增長廣泛減速，都令人民幣較為受壓。不過，近日中央政府已優化防疫措施，經濟活動料將復常，且內地於本月中已舉行的中央經濟工作會議，明確指出穩中求進的觀點，當中提及明年經濟工作首位為擴大內需，以及確保房地產市場平穩發展。疊加早前內地為支持房地產行業推出的三枝箭措施，不但將改善今年疲弱的房地產巿場，更為巿場注入強而有力的強心針，有關效果相信會於2023年陸續浮現。

黃俊能建議，當人民幣略高於7算便可考慮分段吸納，以捕捉中線回升的機會。

華僑永亨經濟師姜靜認為，隨着内地退出清零政策，再者，加大對明年經濟的支持，疊加美元回軟，本輪人民幣貶值周期已經過去，美元兌離岸人民幣已在7.35見底。不過，近期市場對内地感染病例和死亡人數激增的憂慮，可能會打壓風險偏好，不排除人幣短期受壓。

中央推刺激經濟措施 人幣資產有支持

不過，姜靜料中央續推刺激經濟措施，包括針對房地產的救市方案等，對人民幣及人幣掛鈎資產有支持，因此料人幣貶值空間有限。况且，隨着對大型科技企業、以至教培行業的監管打擊告一段落，吸引資金流入股票及債券，進一步支撐人民幣。

姜靜預計，短期内美元兌人民幣的支持位約在6.99至7.045，若能守穩此水平，下一個支持位約在6.841至6.91。相反，關鍵阻力區介乎6.3至6.4。至於至2023年底，預期人民幣有機會升至6.75附近水平。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，內地受惠於經濟活動逐漸正常化，明年的經濟增速有望重新領先全球主要經濟體，來年人民幣的升值空間較大，波幅料介乎6.75至7.1，年底目標價為6.8；若人幣再下試近7算左右，散戶已值得吸納。

上商研究部主管林俊泓估計，來年人民幣將先跌後升，由於明年上半年美國仍加息，令美元持續處於高位，變相令人民幣受壓，首季或再乍現7.3低位，及至年中稍回升至7.15至7.2；年尾料險守7算。

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