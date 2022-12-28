  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球億萬富豪今年身家大蒸發 馬斯克縮水最多近萬億

環球社會熱點 17:17 2022/12/28

分享：

分享：

受通脹等因素影響，普通民眾感生活成本增加，一眾富豪身家亦有縮水。據報全球億萬富豪在2022年共損失近2萬億美元（約15.6萬億港元）。其中美國富豪累計損失數目最多，共損失6,600億美元（約5.1萬億港元）。而按個人計算，美國電動車Tesla創辦人馬斯克身價縮水最多。

新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購 【下一頁】

《福布斯》報道，受通脹及全球經濟惡化影響，全球範圍內的億萬富豪在今年，身家總共縮水近2萬億美元。其中美國億萬富豪累計損失近6,600億美元，成統計中富豪損失最多的國家。

其他部分富豪情況

    點擊圖片放大
    +3
    +2

在一眾美國億萬富豪中，馬斯克（Elon Musk）身家縮水幅度最大，今年內淨資產已減少約1,150億美元（約8,970億港元）。馬斯克在今年10月時為收購Twitter籌集資金，出售價值約230億美元（約1,794億港元）的Tesla股票，其後承認相關交易明顯超資。

俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益 【下一頁】

截至周二（27日），Tesla股價已在今年內下跌近7成，一眾投資者呼籲馬斯克工作重心放回Tesla。雖然馬斯克現時已非世界首富，但他仍然為美國首富。《福布斯》數據顯示，其身家達近1,390億美元（約1.08萬億港元）。

部分著名富豪更跌出億萬富豪排行榜，如著名饒舌歌手Kanye West因陷入反猶太風暴，被Adidas斷絕合作關係而身家大幅下跌。全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）上月亦因FTX申請破產，淨資產暴跌數十億美元之餘更或將面臨起訴。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
今日
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益
2022/12/27
俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
2022/12/27
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前
2022/12/27
英拆禮物日消費者人流按年增50% 仍低於疫情前
【Boxing Day】英民眾開支料微跌 商戶望銷售額高達近340億
2022/12/26
【Boxing Day】英民眾開支料微跌 商戶望銷售額高達近340億

你可能感興趣

新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
今日 13:30
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益
17:20 2022/12/27
俄財長料明年預算財赤恐加劇 油價上限或影響出口收益
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
16:30 2022/12/27
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
經濟數據表現 經濟 經濟數據及調查 馬斯克 Tesla Twitter 美國 通脹

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間17:00）
【烏克蘭戰爭】俄外長威脅烏需割讓領土 否則交由俄軍決定
【烏克蘭戰爭】俄外長威脅烏需割讓領土 否則交由俄軍決定
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
Kim Kardashia受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難
Kim Kardashia受訪落淚 認與前夫共育4兒好困難
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
新加坡明年將提消費稅 15年來首次 民眾紛紛趕購
【烏克蘭戰爭】聯合國指近7000烏平民喪生 俄被指炸33民居目標（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】聯合國指近7000烏平民喪生 俄被指炸33民居目標（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款