全球億萬富豪今年身家大蒸發 馬斯克縮水最多近萬億

受通脹等因素影響，普通民眾感生活成本增加，一眾富豪身家亦有縮水。據報全球億萬富豪在2022年共損失近2萬億美元（約15.6萬億港元）。其中美國富豪累計損失數目最多，共損失6,600億美元（約5.1萬億港元）。而按個人計算，美國電動車Tesla創辦人馬斯克身價縮水最多。

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《福布斯》報道，受通脹及全球經濟惡化影響，全球範圍內的億萬富豪在今年，身家總共縮水近2萬億美元。其中美國億萬富豪累計損失近6,600億美元，成統計中富豪損失最多的國家。

其他部分富豪情況

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在一眾美國億萬富豪中，馬斯克（Elon Musk）身家縮水幅度最大，今年內淨資產已減少約1,150億美元（約8,970億港元）。馬斯克在今年10月時為收購Twitter籌集資金，出售價值約230億美元（約1,794億港元）的Tesla股票，其後承認相關交易明顯超資。

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截至周二（27日），Tesla股價已在今年內下跌近7成，一眾投資者呼籲馬斯克工作重心放回Tesla。雖然馬斯克現時已非世界首富，但他仍然為美國首富。《福布斯》數據顯示，其身家達近1,390億美元（約1.08萬億港元）。

部分著名富豪更跌出億萬富豪排行榜，如著名饒舌歌手Kanye West因陷入反猶太風暴，被Adidas斷絕合作關係而身家大幅下跌。全球最大加密貨幣交易所之一的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，或稱「薯條哥」）上月亦因FTX申請破產，淨資產暴跌數十億美元之餘更或將面臨起訴。

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責任編輯：李俊儀