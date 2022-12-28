【逐步復常】政府放寬多項防疫措施 29/12起取消「疫苗通行證」及所有社交距離措施　取消所有入境強制檢測

行政長官李家超周三（28日）下午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布放寬多項防疫措施，包括從12月29日起，取消「疫苗通行證」及所有社交距離措施，僅維持「口罩令」。

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是次記者會主要有4大重點：



1.取消「疫苗通行證」

2.不再界定「密切接觸者」和取消相關檢疫令，會通過確診者向這類人士發出健康建議措施

3.取消所有入境強制檢測。不論從內地、澳門、台灣或其他海外地區入境，抵港人士不再需要於抵港後強制核酸檢測，但建議入境當日至第5日每日快測

4.取消所有社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每枱上限人數、食肆經營限制等，但會維持口罩令

以上關措施將由周四（29日）起生效。

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李家超指，雖然取消疫苗通行證，但仍會繼續推動「一老一幼」疫苗接種。



醫務衞生局局長盧寵茂指，雖然政府取消所有入境強制檢測，但所有入境香港人士應於入境前24小時進行快測，或於48小時前進行核酸檢測。正在家居或檢疫設施隔離的「密切接觸者」，可於12月29日起離開住所。但新冠病毒確診者依然需要隔離，港府仍會向確診者提供物資包。



至於幼稚園及小學學生，每天上學前仍維持要做快測。

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責任編輯：陳詠妍