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【逐步復常】政府放寬多項防疫措施 29/12起取消「疫苗通行證」及所有社交距離措施　取消所有入境強制檢測

理財智慧 16:29 2022/12/28

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行政長官李家超周三（28日）下午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布放寬多項防疫措施，包括從12月29日起，取消「疫苗通行證」及所有社交距離措施，僅維持「口罩令」。

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是次記者會主要有4大重點：


1.取消「疫苗通行證」
2.不再界定「密切接觸者」和取消相關檢疫令，會通過確診者向這類人士發出健康建議措施
3.取消所有入境強制檢測。不論從內地、澳門、台灣或其他海外地區入境，抵港人士不再需要於抵港後強制核酸檢測，但建議入境當日至第5日每日快測
4.取消所有社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每枱上限人數、食肆經營限制等，但會維持口罩令
以上關措施將由周四（29日）起生效。

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李家超指，雖然取消疫苗通行證，但仍會繼續推動「一老一幼」疫苗接種。


醫務衞生局局長盧寵茂指，雖然政府取消所有入境強制檢測，但所有入境香港人士應於入境前24小時進行快測，或於48小時前進行核酸檢測。正在家居或檢疫設施隔離的「密切接觸者」，可於12月29日起離開住所。但新冠病毒確診者依然需要隔離，港府仍會向確診者提供物資包。


至於幼稚園及小學學生，每天上學前仍維持要做快測。

【政府工略】物流署招聘駕駛教練　頂薪點近3.6萬元　入職條件一覽，詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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