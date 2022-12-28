孝心感動業主減價70萬　佳節購馬鞍山海景戶與父母同住

雖然踏入傳統樓市淡季，但聖誕假期間二手成交回升，有代理預計小陽春將至。美聯物業李天傑說，馬鞍山天宇海6A座低層A室，實用面積751平方呎，三房連套房單位，向西南，享海景及望泳池，日前以910萬元易手，實用呎價約12,117元。

他續說，據悉買家見上址樓齡相對細，會所設施齊備，加上環境舒適，所以購入與父母同住，冀孝順父母，而業主原叫價980萬元，一度拒絕減價，後被新買家一片孝心感動，終願意減價促成交易。

資料顯示，原業主於2015年以約785萬元購入物業，持貨逾7年，現帳面賺約125萬元，物業期内升值約16%。

延伸閱讀 會德豐明年推5盤 涉逾2000伙 MONACO開始分批入伙【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機