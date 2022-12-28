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孝心感動業主減價70萬　佳節購馬鞍山海景戶與父母同住

股樓投資 16:18 2022/12/28

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雖然踏入傳統樓市淡季，但聖誕假期間二手成交回升，有代理預計小陽春將至。美聯物業李天傑說，馬鞍山天宇海6A座低層A室，實用面積751平方呎，三房連套房單位，向西南，享海景及望泳池，日前以910萬元易手，實用呎價約12,117元。 

他續說，據悉買家見上址樓齡相對細，會所設施齊備，加上環境舒適，所以購入與父母同住，冀孝順父母，而業主原叫價980萬元，一度拒絕減價，後被新買家一片孝心感動，終願意減價促成交易。   

資料顯示，原業主於2015年以約785萬元購入物業，持貨逾7年，現帳面賺約125萬元，物業期内升值約16%。 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

馬鞍山 天宇海 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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