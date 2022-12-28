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上車客恐市況反彈　無樓睇照入市　將軍澳廣場高市價6%沽

股樓投資 16:58 2022/12/28

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有上車客恐市況反彈，在「無樓睇」的情況下，以高市價6%價錢入市。中原地產黃仕斌說，將軍澳廣場3座中層A室，實用面積442平方呎，兩房間隔，向東南方，享園景，原開價850萬元，雖然終減價140萬元，以710萬元易手，但仍高於市價約6%，實用呎價則約16,063元。 

黃仕斌透露，新買家為上車客，見通關在即，加上將藍隧道通車後，區內交投明顯轉活，恐市況反彈，決定加快入市，更在無樓睇情況下，承接上址作新居。 

據了解，原業主於2010年6月以286萬元購入單位，持貨12年，現賬面賺424萬元，物業期內升值近1.5倍。 

延伸閱讀 會德豐明年推5盤　涉逾2000伙　MONACO開始分批入伙【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳廣場 將軍澳 二手市場 私人屋苑 中原地產

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