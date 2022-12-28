【通關在望】 中港有望明年1月中前落實通關 香港中旅一度飆逾8%

本港有望於明年1月中前落實與內地通關。國家移民管理局昨日（27日）公布，1月8日起有序恢復受理審批中國公民因出國旅遊、訪友申請普通護照，並復辦內地居民旅遊、商務赴港簽注，意味本港與內地通關再邁進一步。香港中旅（00308）受追捧，高見1.86元，最多升8.1%，其後升幅收窄，收報1.78元，升3.5%。

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另外，由政務司司長陳國基帶領15個政策局人員組成的「通關事務協調組」，在聖誕假期一連兩日開會，商討口岸運作、交通配套、風險管理等如何協調。有消息指，各部門在會上匯報通關的準備工作，包括各個口岸的狀況，暫未談及人數配額，但政界建議按緊急需要、經商、家庭團聚等優次，每日提供1萬至2萬個配額。

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記者：郭秀慧