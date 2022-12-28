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【港元定存】3個月港元定存息最高8.8厘 超高息陸續下架

16:09 2022/12/28

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3個月港元定期存款最高8.8厘。

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長假後復市，今天（12月28日）暫有4間銀行調整港元定期存款利率，當中兩減1加，另有1間則對不同存期又加又減。建行亞洲全面減息，下調1年期息率0.1厘至4.8厘；該行已於上周撤5厘息，現時最高息只是3個月的4.85厘年息。信銀國際減3個月年息0.3厘至4.5厘。反觀，花旗提高3個月年息0.69厘，新報4.24厘；1年期息率也升0.6厘至3.46厘。

至於大眾銀行則短加長減，勁加1周超短存年息0.8厘，新息率至1.9厘，卻連環減1個月、兩個月及3個月年息，降幅最大是兩個月，年息減0.4厘至3.3厘。專家料港銀的減息潮續加劇，5厘息逐漸下架。

誠然，打工仔已開始倒數，期待除夕元旦長假，也是時候回顧今年的搶存戰市況，最激烈的要數第4季，當時港滙積弱，金管局頻頻接錢，在走資壓力下，銀行頻頻加港元定期存款利息。

最矚目的是，華僑永亨突於10月27日大舉上調1年期息率1厘，新息率達5厘，為長息奠下新里程碑；須「宏富理財」現有客戶或升級至「宏富理財」客，門檻為20萬元；全新成為「宏富理財」客，門檻則為100萬元。

債王格羅斯：若聯儲局繼續加息　經濟將陷入更嚴重衰退【下一頁

除了傳統銀行勇進吸存外，虛擬銀行更進取，尤其是港股於10月慘陷股災，恒指跌穿萬五點，散戶慌忙棄股逃生，爭相把股票錢竄入定存，冀趨吉避凶。

及至11月8日，1年期定存再現5.5厘破頂息，平保 （02318） 旗下虛銀、平安壹賬通銀行（PAOB）為谷全新個人客戶，向成功開立PAOB個人儲蓄戶口，在原有4.5厘基本年利率外，可獲額外多1厘；惟因反應熱烈，優惠未到11月底的截止期，已於11月下旬提早結束。

港元定存最高息10厘 專家籲追趕高息尾班車【下一頁

正當小投資者紛把閒資泊在定期存款，詎料港股於11月開始見底回升，可惜股友不少閒資已鎖在定存，乏多餘錢炒股，只能轉吼追買注碼較少的窩輪及牛熊證等。

如今面對長息已見頂，例如建行亞洲撤1年息率5.1厘的存款計劃，大新 （02356） 更累劈半年、9個月及1年年息0.7厘至乍現4.3厘低位；再者，港股憧憬通關在望衝上兩萬點，專家建議追息族做定存也宜短不宜長，開立1個月或以下較短存，以便熱錢可靈活調動，隨時由短存轉為炒股；况且，業界也傾向短加長減，小存戶一筆錢隨時兩邊賺，做完定存先賺息、再炒股冀搵快錢。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大新銀行（02356） 華僑永亨銀行 港股 大眾銀行 花旗銀行 信銀國際 建行亞洲 港元定期存款 定期存款

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