【三星摺機】受惠於三星Galaxy Z摺機　2022年Q3全球摺機出貨量急增63%

▲ 全球摺疊手機出貨量受惠於三星兩款新摺機，在2022年第三季出貨量急增63%，與整體市場需求疲弱的狀態，形成對比。

三星在新款摺機Galaxy Z Fold及Galaxy Z Flip帶動下，即使面對多項外在環境因素如通脹、加息壓力，2022年第三季出貨量亦較前季有明顯增長。據外電報道，全球摺疊手機出貨量受惠於三星兩款新摺機，在2022年第三季出貨量急增63%，與整體市場需求疲弱的狀態，形成對比。

市場研究機構Counterpoint Research日前發表報告指出，2022年第三季（7至9月），全球摺疊手機出貨量比去年同期增長63%至608萬部，佔整體智能手機出貨量2%，高於去年同期1.1%。

該報告指，摺機成為2022年第三季的市場焦點，主要來自三星7月發布新摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4。另估計在2022年摺疊手機出貨量可達約1,600萬部，較2021年大幅增長約73%。

以市佔率而言，三星在摺機領域仍為主導地位。僅在今年上半年，三星已橫掃全球摺機62%市佔率，下半年市佔率估計高達80%。

而其他競爭對手中國手機品牌榮耀等，亦爭相推出摺機以瓜分市佔。綜合外媒早前報道，Google也有意加入摺機戰局，可能在數年內推出首款Google Pixel摺機Pixel Fold。

責任編輯：張寶燕