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【新股IPO】億都聯營蘇州清越上交所科創板掛牌　全日升9%

新股IPO 17:36 2022/12/28

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【新股IPO】億都聯營蘇州清越上交所科創板掛牌　集資7.4億元人幣、全日升9%

億都 （00259） 聯營公司蘇州清越（滬：688496）於上交所科創板掛牌，清越全日升8.8%，收報9.97元人民幣，成交額5.45億元人民幣。清越曾於11時因股價異常，短暫停牌10分鐘後復牌。

蘇州清越集資淨額約7.35億元人民幣（人民幣，下同），將作業務擴張。據招股公告顯示，蘇州清越2021年營業收入約6.94億元；淨利潤按年少18.2%至3391.7萬元。

業務涉江蘇、浙江及江西等地

蘇州清越為有機發光二極體（「PMOLED」）生產商。在江蘇、浙江、江西等地設研發中心及生產線，可應用於醫療健康、家居、零售、消費電子、車載工控、穿戴產品、安全產品等領域。

億都的蘇州清越股權從35.10%攤薄至28.08%，仍為聯營公司，以收市9.97元計算，股權市值約為12.6億元。

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記者：宋佩恩

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