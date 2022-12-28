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東鐵綫直接過海返工　金融才俊2.2萬租柏傲莊兩房

股樓投資 16:00 2022/12/28

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中原地產陳敬天表示，大圍大型屋苑柏傲莊本月陸續入伙，帶動租賃成交，屋苑至今暫錄約60宗租賃成交，分行最新促成2B座低層C室，實用面積523平方呎，兩房間隔，放盤時開價約25000元，日前議價後以22000元租出，累減3000元，實用平均呎租42.1元。

中原陳敬天表示，新租客為年輕金融才俊，於港島區工作，見屋苑交通方便，有全新會所及商場，決定租入單位自住。據了解，業主於2020年以980萬元入市上址，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。

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撰文 : 蔡子俊

柏傲莊 大圍 中原地產 二手市場 私人屋苑

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