「人才服務窗口」線上平台投入運作 網站有齊香港生活指南 連呢項情報都有

為積極進取招攬身處世界各地的人才，政府周三（28日）推出「人才服務窗口」線上平台（www.hkengage.gov.hk），讓他們更便捷取得各項人才入境計劃的資訊和提交申請。今年《施政報告》提到的一系列人才入境計劃，包括新設的「高端人才通行證計劃」亦由今日起接受申請。

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「人才服務窗口」線上平台以外來人才為對象，提供一站式電子化服務。用家進入平台後便可瀏覽各類實用資訊，包括香港的優勢和發展機遇、各項人才入境計劃的詳情，最特別的，就是網站中列明香港「衣、食、住、行」的生活資訊。生活指南包括「買樓租樓」、「國際學校」、「醫院診所」、「寵物設施」。

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其中玩樂情報更是放在網站中當眼的位置，從米芝蓮星級餐飲、地道街頭小食、休閒舒適的購物體驗、戶外探索，為外來人才介紹香港新奇好玩的活動體驗，如咖啡店和酒吧、遠足徑、米芝蓮星級餐廳及香港小店等，可見此網站也希望吸引到同樣愛玩樂的年輕人才的注目。

有意申請者可利用線上平台的人才入境計劃分類小工具，了解自己合資格的入境計劃，繼而可即時通過此平台連接入境事務處電子簽證平台在線上遞交申請；其後的付費及領取簽證等程序同樣可在線上進行，方便身在香港以外地方的人才。



此外，「人才服務窗口」線上平台會接受世界各地人才的查詢，並提供政府設於各駐內地和海外辦事處的「招商引才專組」的聯絡資料。各地「招商引才專組」會用好所屬辦事處的聯繫網絡，積極主動招攬人才來港，全力推廣各項人才入境計劃。

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領導「人才服務窗口」的政務司司長陳國基表示，政府有十足信心，能在未來三年達到我們所訂的『搶人才』指標，即在二○二三至二○二五年期間，每年通過各項人才入境計劃輸入一共至少35 000名預計逗留至少12個月的人才。



除在周三推出網上平台外，政府亦正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，以專責制訂人才招攬策略和宣傳，並為到港人才提供更多支援服務。政府將在明年初向立法會財務委員會申請所需資源。

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責任編輯：陳詠妍