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【除夕倒數好去處】三大除夕倒數免費活動 免費音樂會喜迎2023

理財智慧 17:32 2022/12/28

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疫情持續多年，節日慶祝都只能低調進行。今日港府宣佈放寬防疫措施，終於可以大玩特玩! 除夕港鐡通宵服務，今年亦終於回復正常，未有機會出國，亦可以提早約定親朋好友一起參與除夕倒數，迎接新一年到來！今次先為大家銀包着想，先介紹三大除夕倒數免費活動 。

【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋【下一頁

１）維港跨年倒數

活動由12月31日晚上11時45分起，由一眾年輕藝術家包括田國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）、屢獲世界冠軍的香港花式跳繩會成員，以及曾參與多項國際大型演出的本地著名鼓樂團「激鼓」等輪流登場揭幕；當來到2022年的最後半分鐘，巨型倒數時鐘會重現於香港會議展覽中心的玻璃幕牆，跟市民一同倒數；至踏正午夜12時，維港夜空將化作巨型畫布，於兩岸上演「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，期間多幢港島主要大廈將會施放璀璨奪目的迷人煙火，配以不計其數的探射燈、激光、LED屏幕圖案和燈光效果，點亮維港兩岸，熱烈迎接光輝精采的2023年。活動亦會作現場直播。

「香港跨年倒數」
時間：23:45 - 00:10
地點：維多利亞港兩岸

2）K11 Art Mall Winter Sparks音樂會

K11 Art Mall於12月連續5個星期舉行「MUSIK11: Winter Sparks燃點音樂新勢力音樂會」，聯同本地音樂單位Daymaker Creatives和TONE MUSIC，邀請超過20位本地樂壇新星及實力唱作人在12月期間輪流演出。12月31日當晚會與大家進行跨年倒數表演，有一眾人氣歌手撐場，包括吳林峰、per se、Lolly Talk、The Hertz及乙女新夢等，可免費前往欣賞。

K11 Art Mall除夕「MUSIK11: Winter Sparks燃點音樂新勢力」
時間：20:00-24:00
地點：香港尖沙咀河內道18號K11 Art Mall

用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支【見下頁

3)「年末隧道 2023 Market & Countdown Live」市集

「年末隧道 2023 Market & Countdown Live」市集，選址於D2 Place，場內有不少本地手作品牌，全日的Countdown Live邀得各類型音樂單位演出，包括獨立樂隊驚愕花GAINORVA、Revery、唱作歌手Madboii及Busker Anson Wong等，神級音樂人HEYO同一眾Rapper Homie更會用音樂帶領大家迎接2023，當中晚上10時至12時的時段免費入場！

「年末隧道 2023 Market & Countdown Live」市集
時間：22:00-24:00
地址：長沙灣長義街9號 D2 Place One&Two

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

活動詳情：

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撰文 : 陳玉蓮

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