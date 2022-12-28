【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

其他股評時段:

01:30 全面通關利好股市

04:00 零售股表現不錯

08:30 01997 九倉置業

12:00 電力股爆發

15:15 下半年藍籌5大贏家

18:10 下半年藍籌5大輸家

20:00 下半年科指5大贏家

22:30 下半年科指5大輸家

26:40 明年4大心水板塊

32:20 01024 快手

34:00 內需消費

35:40 02319 蒙牛

38:30 保險金融板塊

42:50 5g設備股

45:00 00939 建設銀行

49:35 01833 平安好醫生

56:00 01880 中國中免



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