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【iM會客室】盤點下半年贏輸家 2023年4大心水板塊

iMTV＋ 19:30 2022/12/28

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其他股評時段:

01:30 全面通關利好股市
04:00 零售股表現不錯
08:30 01997 九倉置業
12:00 電力股爆發
15:15 下半年藍籌5大贏家
18:10 下半年藍籌5大輸家
20:00 下半年科指5大贏家
22:30 下半年科指5大輸家
26:40 明年4大心水板塊
32:20 01024 快手
34:00 內需消費
35:40 02319 蒙牛
38:30 保險金融板塊
42:50 5g設備股
45:00 00939 建設銀行
49:35 01833 平安好醫生
56:00 01880 中國中免

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