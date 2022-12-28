【電力股】 廣東明年電價增幅接近上限 發改委及能源局鼓勵與新能源企業簽訂年度以上合同 電力股及新能源股受捧

廣東公布明年電力交易結果，最終以近上限成交。消息刺激電力股齊齊造好，其中中國電力（02380）表現最強，最新報3.26元，大升18.1%。新能源股亦有得升，信義光能（00968）成表現最好藍籌，高見8.83元，最多升逾8%，最新報8.79元，仍大升7.6%，成交額2億元。

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其他電力股都有雙位數升幅，華潤電力（00836）暫升16.2%；華電國際（01071）暫升15.1%；龍源電力（00916）暫升14.7%；信義能源（03868）暫升12.4%；大唐新能源（01798）暫升11.8%；大唐發電（00991暫升11.4%；中廣核新能源（01811）暫升11%。

廣東電力交易中心近日公布《廣東電力市場2023年度交易及可再生能源年度交易結果》，完成雙邊協商交易2,426.5億千瓦時，交易均價為每千瓦時0.5539元人民幣；可再生能源交易15.6億千瓦時，交易均價為每千瓦時0.5512元人民幣。

另外，國家發展改革委及國家能源局日前表示，完善綠電價格形成機制，包括鼓勵電力用戶與新能源企業簽訂年度及以上的綠電交易合同，為新能源企業鎖定較長周期並且穩定的價格水平。

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記者：郭秀慧