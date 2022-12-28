差估署11月樓價指數再跌3.33%　跌幅今年最大　創2017年7月後新低

差估署近公佈最新數據，11月私樓售價指數報339.4，較10月的351.1，按月下跌幅擴大至約3.33%，並連跌6個月，創2017年7月後逾5年新低；而今年首11個月累跌約13.84%。

各類單位指數全綫報跌，單月跌幅最大為432至752平方呎單位最新報326.6，按月跌3.49%。其次為431平方呎或以下單位最新報374.1，按月跌約3.26%；而753至1075平方呎單位報307.4，按月跌3.12%。面積1722平方呎或以上單位最新報273.7，跌2.91%。單月跌幅最少為1076至1721平方呎單位報307.6，按月跌1.35%。

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