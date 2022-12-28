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新世界獲亞洲最佳發展商大獎

股樓投資 15:55 2022/12/28

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新世界發展（00017）近年將藝術、人文、自然、可持續發展等元素結合建築，出走傳統行業框架，屢獲市場肯定，以剛舉辦的「2022 PropertyGuru Asia Property Awards」為例，新世界奪得5項大獎，包括最高榮譽的亞洲最佳發展商大獎。   

其中，香港國際機場航天城11 SKIES項目連奪多獎，包括亞洲最佳大型混合用途開發項目大奬、大型綜合體建築設計大獎，以及大型綜合體室內設計大獎。而位於長沙灣荔枝角道888號的甲級商廈項目，則榮獲最佳寫字樓大獎。 

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資料顯示，PropertyGuru Asia Property Awards所有得獎者均經業界人士、專業人士及消費者在內的第三方提名，入圍後由獨立的業界評審團進行評核，所以是亞洲區內極具權威的房地產業界殊榮，而本屆共頒發了48個獎項。 

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撰文 : 黃卓賢

11 SKIES 商廈 發展商 可持續發展 新世界 新世界發展（00017）

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