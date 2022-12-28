【大行報告】大和指已步復甦軌道 上調耐世特至「買入」

大和認為，耐世特（01316）已步入復甦軌道，其第三季新業務新增訂單達10億美元，年初至今達54億美元，創三年來新高。該行預測耐世特今年下半年收入將按年增長17%至19億美元，推動全年收入增長10%達37億美元，該行就此將其評級從「跑贏大市」上調至「買入」，並將目標價由7元上調至8.7元。耐世特周三（28日）收市報5.07元，升幅8.3%。

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該行指，耐世特為世界領先的汽車轉向系統供應商，公司於2017年推出線控轉向技術，目標自2024年開始商業化，預期公司的盈利能力在今年下半年至明年會自今年上半年的谷底持續改善。





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另外，大和指出耐世特今年首季取得歐洲20億美元的線控轉向訂單，為業內至今為止最大訂單，預期2024年起交付，估計每套系統的價格為575美元，高於公司旗下傳統的機械式轉向系統，每套為約50至400美元。

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撰文：鄭昊彤