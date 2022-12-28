【年尾回顧】用30分鐘時間 令你2023年每月減少1,500元開支

外國一名理財專家分享個人每年都會在最後一個月重新審視訂閱情況，經過重新審計後，他每月可以節省200多美元，即約1,500元。

每年 12 月，我都會花大約 30 分鐘的時間查看我的信用卡賬單，看看是否有未充分使用的訂閱，無論是我手機上的應用程序、流媒體電視服務還是時事通訊， 然後我將它們一一取消。



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他列出個人的訂閱服務價錢



fuboTV:79 美元

Substack newsletters:40 美元

Adobe Creative Cloud membership (reduced plan):36 美元

AMC Stubs:24美元

Audible:15美元

Criterion Channel:11 美元

Nintendo Switch Online:4 美元



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每月共花費209美元，亦即大約1600多港元，通過取消或減少訂閱，讓他每月節省約200美元支出，他認為訂閱審計幫助他減少不必要支出，但更重要的是，迫使他思考每筆開支是否自己真正需要。例如任天堂 Switch 在線版雖然每月只是4美元，但回顧過一年，他卻從沒有享用過這個服務，但已花去48美元。又例如 fuboTV ，最初註冊是為了收看體育直播， 但後來他的妻子通過免費訂閱 Hulu 獲得直播體育節目，這是她新手機套餐的附加服務，所以他不再需要訂閱 fuboTV，可以節省這部分的開支。

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另一方面，或許有些訂閱會讓人猶豫不決，但當你試圖取消時，公司多數會提供折扣，這樣就可以在不損失任何服務的情況下降低開支。 又或者可以通過更改服務更少又更便宜的計劃以節省。

各位讀者亦可以趁住年尾，為個人的訂閱服務重新審視，不讓你的金錢在不知不覺間流走。

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