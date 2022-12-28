【濠賭股】瑞銀：內地重開步伐超預期 濠賭股全綫「買入」 最看好金沙及新濠（附濠賭股評級及目標價）

瑞銀發表報告，指內地公布明年1月8日起取消入境後集中隔離要求，重開步伐加快，超出該行及市場預期，相信對澳門旅遊及博彩業有利。

現時濠賭股2024年預測EV/EBITDA為10.8倍，較歷史平均水平低約1個標准差，由於防疫政策優化因素已反映在股價之上，目前較看好新濠國際(00200)及金沙中國(01928)明年基本面復甦可能性。

濠賭股最新評級及目標價

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報告又指，澳門日前也宣布放寬對海外游客的檢疫要求，令港澳之間往來有所恢復，預計明年初起澳門博彩收入將取得大幅度提升。

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記者：李兆明