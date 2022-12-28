【異動股】 蔚來大降第四季交付預測 疫情影響交付及生產 股價急插逾一成

蔚來（09866）表示，12月汽車交付和生產面臨挑戰，因此大幅下調今年第四季交付量預測，由原來預期交付4.3至4.8萬輛，降至3.85萬輛至3.95萬輛，即交付預期下降11.6%至17.7%。股價應聲急挫，一度大跌10.9%，低見78.75元，最新報79.2元，仍大跌逾一成，成交額1.3億元。

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蔚來指，因Omicron變種病毒在中國主要城市爆發，使公司面臨交付和生產挑戰，及某些供應鏈限制。公司指出，縱使團隊一直努力在各方面保持持續運營，卻未能充份達到全部能力，特別是涉及用戶參與的交付及登記環節受到干擾。

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記者：郭秀慧