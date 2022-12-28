  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 蔚來大降第四季交付預測 疫情影響交付及生產 股價急插逾一成

股樓投資 14:58 2022/12/28

分享：

分享：

蔚來（09866）表示，12月汽車交付和生產面臨挑戰，因此大幅下調今年第四季交付量預測，由原來預期交付4.3至4.8萬輛，降至3.85萬輛至3.95萬輛，即交付預期下降11.6%至17.7%。股價應聲急挫，一度大跌10.9%，低見78.75元，最新報79.2元，仍大跌逾一成，成交額1.3億元。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

蔚來指，因Omicron變種病毒在中國主要城市爆發，使公司面臨交付和生產挑戰，及某些供應鏈限制。公司指出，縱使團隊一直努力在各方面保持持續運營，卻未能充份達到全部能力，特別是涉及用戶參與的交付及登記環節受到干擾。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 蔚來－SW（09866） 疫情

上一篇文章

【職場趨勢】調查指44%僱主未來三個月將增加人手 金融及房地產業招聘意欲最高

下一篇文章

【宏觀數據】內地首11個月物流總額301.9萬億 按年增長3.4% 增速回落0.2個百分點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款