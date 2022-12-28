  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【日本機票】東瀛遊：下月農曆新年間逾三千客受影響　取消部分快運北海道旅行團

Hot Talk 14:38 2022/12/28

分享：

分享：

【日本機票】東瀛遊：下月農曆新年間逾三千客受影響　取消部分快運北海道旅行團

東瀛遊表示，已經成功與日本航空公司確認明年1月2日回程機位安排，並宣布日本航空與東瀛遊合作的直航北海道專機可於12月29日如期出發，並將於1月2日順利抵港，合共逾160位客人。

此外，東瀛遊亦成功和香港航空確實，安排「吉機」接載12月26日出發身處北海道共64位客人於1月1日如期返港。更隨即安排12月27、28日已出發前往北海道7天旅行團的客人乘坐內陸機經東京，將於1月2、3日順利抵港，當中包括115位客人。

取消部分快運北海道旅行團

有關12月23至27日乘座香港快運出發之北海道旅行團，今早已與航空公司爭取安排於今日（28日）、12月 30、 31及1月1日將客人由北海道直航送返香港。由於未能確認1月2日回程機位，為保障客人，宣佈取消12月29及30日香港快運前往北海道札幌的旅行團、涉及120位客人。客人可以選擇轉團、保留團費或全額退款，不受任何手續費。

下月農曆新年逾三千客受影響

至於未出發而受影響地方的旅行團，東瀛遊執行董事禤國全表示，日本團由12月30日至1月下旬有逾5000位客人報名，適逢1月下旬為農曆新年旺季，除了與日本航空合作推農曆年北海道札幌專機之外、亦與香港快運推出專機直航前往四國高松，連同九州、沖繩受影響地區，合共涉及超過3000位客人，東瀛遊正積極聯絡航空公司尋求適切的方案及了解如何調配航班，安排客人轉往東京、大阪，名古屋等。

禤國全指，由於人數眾多，並會絡續分批通知客人，客人可以選擇保留團費、轉團或全額退款，不受任何手續費。

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

相關文章：

【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港

【日本機票】日本入境新限制12.30生效　保聯：防疫政令屬旅遊保險不保事項

【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
新冠肺炎疫情 疫情 機票 旅行團 東瀛遊 航空 香港航空 農曆新年
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】恒指午後升幅收窄至逾200點、兩萬關得而復失　信義光能藥明生物齊升7%、電力股炒上　電動車股逆市急挫（不斷更新）

下一篇文章

【中國通關】美國據報考慮對中國旅客採取新疫情防控措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【美股收市】道指微升 納指挫1.4% Tesla瀉逾11% 大行對明年標指稍樂觀
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【日本入境要求】國泰航空官網12.30起停飛北海道、快運停福岡　國泰：12.28下午提供資訊、港航：進行航班調配（第三版）
【港股市況】恒指午後升幅收窄至逾200點、兩萬關得而復失　信義光能藥明生物齊升7%、電力股炒上　電動車股逆市急挫（不斷更新）
【港股市況】恒指午後升幅收窄至逾200點、兩萬關得而復失　信義光能藥明生物齊升7%、電力股炒上　電動車股逆市急挫（不斷更新）
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸
【TSLA】Tesla瀉11%退守100美元　單日遭1800億港元掟貨、遠東資金力吸
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【日本入境要求】港府：與日本經溝通後　本港航班可維持由日本各機場載客返港
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
【中港通關】復星：内地人即日起可預約來港　自費接種復必泰二價疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款