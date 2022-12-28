【優惠活動】港鐵商場推「一 Click 即搶」獎賞活動 將送出總值1800萬電子優惠券

港鐵商場宣佈推出新一輪「一 Click 即搶」活動，由12月29日中午 12 時起，港鐵旗下多間商場將攜手推出年終壓軸快閃禮遇。新一輪「一 Click 即搶」 將送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800 萬。

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MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile， 即有機會搶走「500元指定港鐵商場電子優惠券」（名額：30,000）、「500元指定港鐵商場時裝電子優惠券」（名額：3,000 份）及「500元指定港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券#」（名額：3,000 份）。每位登記用戶最多可獲各款優惠券 一份，合共高達1,500。數量有限，先搶先得！

活動詳情：

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撰文：鄭日棱