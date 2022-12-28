祖高域終返澳洲備戰 簽證風波近一年

塞爾維亞網球名將祖高域因未接種新冠疫苗，於今年初被澳洲政府拒絕入境釀成風波。接近一年過去，澳洲放寬防疫限制，祖高域亦終於能夠入境當地，備戰明年初舉行的澳洲網球公開賽，力爭在大滿貫冠軍數目與西班牙名將拿度追成平手。

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澳洲網球協會發言人表示，祖高域（Novak Djokovic）即將參與下周起舉行的阿德萊德公開賽，揭開明年網球賽季序幕，亦為2023年1月中舉行的澳網備戰。協會主席Craig Tiley周一（26日）表示，歡迎祖高域回到澳洲。

祖高域今年1月原本獲醫療豁免，可在未打疫苗情況下前往澳洲參加澳網。但前移民部長霍克（Alex Hawke）以祖高域對澳洲公眾健康可能構成威脅為由，拒絕發出入境簽證，使祖高域其後被驅逐出境。

驅逐出境後祖高域被禁止3年無法入境澳洲，他早前提出上訴，惟最終失敗。數月前新任澳洲政府官員便透露，祖高域的3年份境禁令可能被推翻，如今他便獲准前往當地參與澳網季前賽。

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責任編輯：吳漢培