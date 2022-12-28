日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級

隨著各地民眾生活陸續恢復正常，多地政府開始下調新冠級別。日本據報將會在明年3至4月期間，下調新冠至與流感同級。日本現時感染新冠仍由政府負擔相關醫療開支，但下調級別後原則上部分醫療開支需自費。

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《共同社》引述政府消息人士報道，政府將調整新冠病毒感染在《感染症法》的定位，或在明年約3至4月期間，下調至和流感同級的「5類」，目前政府內部已展開相關討論。報道指，政府將在觀察當地第8波疫情，並在明年初厚生勞動省審議會上，參考地方政府相關人士意見後作出判斷。

日本民眾現時感染新冠病毒，仍由政府負擔相關資料及住院費用。政府希望訂立過渡措施維持做法，料一段時間內仍可免費接受治療。但「5類」感染症患者，原則上需要自費承擔部分費用。

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目前新冠病毒感染症目前被定位為「新型流感等感染症」，但在致死率等數據降低的情況下，日本政府認為定位已不合時宜，需著手改變。一旦下調至「5類」，隔離感染人士及限制密切接觸者外出的措施亦會被取消。

如新冠等級下調，目前針對長者等高風險人群的住院措施及建議亦無法實施，而日本政府的防疫對策總部亦會被撤銷。消息人士透露，政府亦會考慮醫療前線和地方政府的應對情況後，才會選擇時機宣布下調，明年3月底是其中一個選項。

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責任編輯：李俊儀