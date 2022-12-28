  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本擬明年初下調新冠級別 與流感同級

環球社會熱點 15:20 2022/12/28

分享：

分享：

隨著各地民眾生活陸續恢復正常，多地政府開始下調新冠級別。日本據報將會在明年3至4月期間，下調新冠至與流感同級。日本現時感染新冠仍由政府負擔相關醫療開支，但下調級別後原則上部分醫療開支需自費。

南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件 【下一頁】

《共同社》引述政府消息人士報道，政府將調整新冠病毒感染在《感染症法》的定位，或在明年約3至4月期間，下調至和流感同級的「5類」，目前政府內部已展開相關討論。報道指，政府將在觀察當地第8波疫情，並在明年初厚生勞動省審議會上，參考地方政府相關人士意見後作出判斷。

日本民眾現時感染新冠病毒，仍由政府負擔相關資料及住院費用。政府希望訂立過渡措施維持做法，料一段時間內仍可免費接受治療。但「5類」感染症患者，原則上需要自費承擔部分費用。

英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成 【下一頁】

目前新冠病毒感染症目前被定位為「新型流感等感染症」，但在致死率等數據降低的情況下，日本政府認為定位已不合時宜，需著手改變。一旦下調至「5類」，隔離感染人士及限制密切接觸者外出的措施亦會被取消。

如新冠等級下調，目前針對長者等高風險人群的住院措施及建議亦無法實施，而日本政府的防疫對策總部亦會被撤銷。消息人士透露，政府亦會考慮醫療前線和地方政府的應對情況後，才會選擇時機宣布下調，明年3月底是其中一個選項。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件
2022/12/23
【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件
英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成
2022/12/16
英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
2022/12/15
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
2022/12/03
【新冠疫情】世衛料全球9成人有抵抗力 仍憂新變種
世衛警告4000萬兒童受麻疹威脅 因新冠疫情無接種疫苗
2022/11/24
世衛警告4000萬兒童受麻疹威脅 因新冠疫情無接種疫苗

你可能感興趣

【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件
17:20 2022/12/23
【新冠肺炎】南韓擬分階段解除室內口罩令 政府列4條件
英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成
13:48 2022/12/16
英國流感患者入院人數首超新冠 按周急增4成
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
14:41 2022/12/15
【新冠肺炎】譚德塞望明年撤緊急狀態 猴痘亦可解除全球威脅
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 流感 日本

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄外長威脅烏需割讓領土 否則交由俄軍決定
【烏克蘭戰爭】俄外長威脅烏需割讓領土 否則交由俄軍決定
【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求莫迪協助 落實和平方案
【烏克蘭戰爭】澤連斯基尋求莫迪協助 落實和平方案
【英國王室】路易快步跑向家人 只為向姐姐送花
【英國王室】路易快步跑向家人 只為向姐姐送花
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月28日 時間15:00）
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
英國政府播電視宣傳 教民眾30秒慳能源費
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
普京盟友預言2023年10大事件 馬斯克讚「史詩級」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款