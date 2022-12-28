【宏觀數據】內地首11個月物流總額301.9萬億 按年增長3.4% 增速回落0.2個百分點

中國物流與採購聯合會公布，今年1至11月份全國社會物流總額為301.9萬億元人民幣，同比增長3.4%，增速比1至10月份回落0.2個百分點。

受國內外多種因素影響，11月份物流恢復勢頭有所減弱，仍然保持1.7%的同比增長。各領域物流需求均有放緩，但物流行業韌性也進一步顯現，有效保障了產業鏈循環和民生供給。工業、進口、民生消費等領域物流需求均有不同程度放緩。

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記者：李兆明