  • 20°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 14:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀數據】內地首11個月物流總額301.9萬億 按年增長3.4% 增速回落0.2個百分點

股樓投資 14:41 2022/12/28

分享：

分享：

中國物流與採購聯合會公布，今年1至11月份全國社會物流總額為301.9萬億元人民幣，同比增長3.4%，增速比1至10月份回落0.2個百分點。

受國內外多種因素影響，11月份物流恢復勢頭有所減弱，仍然保持1.7%的同比增長。各領域物流需求均有放緩，但物流行業韌性也進一步顯現，有效保障了產業鏈循環和民生供給。工業、進口、民生消費等領域物流需求均有不同程度放緩。

延伸閱讀：【2023年部署】大和重申看好內地科網股明年前景   列5股為首選【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
行業 經濟 採購 運輸 中國

下一篇文章

【先聲藥業2096】國產新冠口服藥最快明年2月上市 先聲藥業半日抽升16%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【公屋裝修】丈夫過身囝囝搬離家　婦獨居345呎租置屋　花24萬翻新35年舊公屋
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【理財個案】坐擁千萬資產快離職 小學教師如何製造退休入息 點解專家唔建議ALL IN高息定存?
【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
【求婚AA制】被求婚 反被追收3.8萬鑽戒錢
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
【世界排名】全球IQ最高地區排名出爐 香港排名下跌至第七 第一名竟然係呢個國家？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款