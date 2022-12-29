【中國通關】美國及意大利：來自中國地區旅客入境　將須新冠檢測陰性證明

▲ 【中國通關】美國意大利：來自中國地區旅客入境 須新冠檢測陰性證明

美國多個主要傳媒引述美國衛生官員消息，將於紐約時間1月5日凌晨零時01分要求來自中國的航空旅客，出示新冠檢測陰性證明。該名不肯透露姓名的美國衛生官員指，不論旅客的國籍或疫苗接種狀態如何，任何來自中國或出發前10天內曾經到過中國的旅客都必須提供核酸或抗原陰性證明。該要求同樣適用於來自香港和澳門的旅客。消息影響環球股市以及油價表現。

美國官員指，在出發前逾10天新冠檢測陽性的乘客，可以提供顯示康復的文件證明，以作為陰性證明的替代。航空公司必須在旅客登機前，確認他們已經持有陰性證明或康復文件。

該官員指，美國衛生專家最擔心可能出現在中國檢測中未發現的新變異毒株，因非常短時間內大量人群感染，會提高出現新變異株的可能性。

另外，意大利衛生官員稱，在兩個由中國飛抵意大利米蘭的航班中，發現近半數乘客被發現染疫後，義大利當局下令對來自中國的所有旅客進行強制新冠病毒檢測。

意大利衛生部長Orazio Schillaci表示，已致函歐盟衛生專員，就對中國旅客進行新冠病毒檢測的決定作出解釋，並要求歐盟就檢測措施達成協議。Orazio Schillaci指，檢測對於檢查新變種是否出現至關重要。意大利同時稱，絕不擔心會發現新的變種。

澳洲總理亦表示，繼續關注中國疫情，日本、馬來西亞、印度等國家也在加強對來自中國地區旅客的追蹤和監測措施。

中國衛健委（26日）宣布，自1月8日起取消入境後全員核酸檢測和集中隔離。

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編輯：伍鍵文