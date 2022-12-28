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【職場趨勢】調查指44%僱主未來三個月將增加人手 金融及房地產業招聘意欲最高

理財智慧 15:26 2022/12/28

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本港今年9月至11月經季節性調整的失業率降至3.7%，較8月至10月的3.8%，下降個0.1百分點，整體就業情況好轉。而根據ManpowerGroup公布的明年第一季「就業展望調查」報告結果顯示，香港僱主預計在未來3個月將增加人手，22%表示會縮減人手，32%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。來季淨就業展望指數為正22%。

【膠袋徵費2022】12月31日起上調至$1 記得袋定環保袋【下一頁

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

在眾多行業當中，金融及房地產業的招聘意欲最高，就業展望指數錄得正40%，為最高的行業，其次則是通訊媒體業及資訊科技業，分別為正32%及正31%。萬寶盛華（02180）高級副總裁徐玉珊表示，當中尤其以AI工程師、數據分析師及機器學習工程師等工作的需求最為殷切。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

而在明年薪酬展望方面，徐玉珊預計明年整體行業平均加薪3%，而電訊、多媒體及資訊科技業、銀行及金融業、會計專業及商業服務等行業則平均加薪4至8%，此外，她亦預料發放雙糧和花紅的僱主會有所增加。

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撰文：鄭日棱

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