【2023展望】料「通關」帶動招聘意欲　44%受訪企業預算未來三個月將增加人手

▲ 萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港正步入疫後新常態，經濟也慢慢復甦，整體就業情況好轉。

隨著香港逐步放寬防疫措施，明年初更有望將與內地通關，香港經濟或將進一步復甦，帶動本地僱主招聘意欲。人力資源公司萬寶盛華ManpowerGroup今（28日）發表最新調查指，受訪的508名本港僱主中，44%預算未來三個月將增加人手。經季節性調整的數據顯示，明年首季的淨就業展望指數為22%。

萬寶盛華今日公佈的2023年第一季『就業展望調查』報告結果顯示，香港僱主預期來季增加員工人數意欲維持平穩樂觀。受訪的508名僱主中，44%預算未來三個月將增加人手，表示縮減人手則有22%；而32%表示未有計劃在來季調整現時員工數目，來季淨就業展望指數+22%。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，香港正步入疫後新常態，經濟也慢慢復甦，整體就業情況好轉。受訪的主要行業僱主均表示預期未來一季仍然增加人手。當中金融及房地產業錄得較樂觀的就業展望指數，有+40%。

金融業步入數碼化 IT人才依然渴市

徐解釋，金融業正步入數碼化階段，本地金融科技企業不斷增加，加上虛擬銀行的高靈活度及增加產品種類令更多人使用其服務，廣闊了發展空間，自然對人手有一定的需求。

另外，基於科技應用愈趨廣泛，通訊媒體業及資訊科技業亦分別錄得較樂觀的就業展望指數+32%及+31%。徐表示，尤其AI工程師、數據分析師及機器學習工程師需求殷切。與此同時，企業亦不斷改善網頁和程式介面、改善顧客體驗，令UI／UX設計師、網絡保安及雲端安全人才需要持續增加。

航空業人手需求殷切 未受日本限制影響

徐玉珊也提及，隨著疫情復甦，帶動運輸及物流業錄得20%就業展望指數，徐玉珊指，本港放寬入境安排，不但提升旅客訪港意欲，亦有利港人外遊，加上旅遊旺季效應，可進一步帶動航空交通量，航空公司對人手需求依然殷切。

惟她也認為，疫情導致航空業人才流失的問題仍需時間解決。但她深信，當經濟復常變得平穩，對於航空業有熱情的人才自然會重返相關行業。她另強調，近日日本限制只准許香港航班使用個別機場，不會影響航空公司招聘的意欲，「香港機場依然有許多到不同國家的航線，相信公司依然需要增聘人手。」

人手持續短缺 籲以合約制應對

雖然香港僱主預期來季增加員工人數意欲維持平穩樂觀，但人才短缺的情況依然是一大挑戰。徐玉珊引述該企早前所發布報告指，人才短缺水平達到近16年新高，83%香港僱主表示難以填補空缺。徐就認為，企業將會多以合約制員工應對市場波動，「靈活用工」將會是明年大趨勢。

她舉例指，如零售或餐飲業，在防疫措施放寬後更為缺人，只能尋求以「炒散」的方式，短時間處理人手需求，同時也能減省行政成本。

記者：曾曉汶